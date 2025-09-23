Marche: Schlein, 'massimo sforzo per spostare voto indecisi'**

23 settembre 2025 a

a

a

Roma, 23 set. (Adnkronos) - "Nelle Marche abbiamo messo al centro la sanità pubblica, nostra prima priorità anche nelle altre regioni. Matteo Ricci sta facendo una campagna sui territori, prendendo un impegno importante: se sarà eletto, approverà il salario minimo regionale. Ricci ha fatto anche una bella proposta per i laureati che decidono di tornare nella regione e per quelli che vogliono restarci. Vi chiedo il massimo sforzo per la campagna nelle Marche, possiamo spostare il voto degli indecisi". Così Elly Schlein alla Direzione Pd.