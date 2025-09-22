Ucraina: Mosca, '3 morti negli attacchi di Kiev a Belgorod'

22 settembre 2025 a

Mosca, 22 set. (Adnkronos) - Tre persone sono rimaste uccise e altre 10 ferite negli attacchi ucraini nella regione russa di confine di Belgorod avvenuti ieri. Lo ha riferito il governatore Vyacheslav Gladkov. "Purtroppo, la situazione operativa rimane estremamente tesa, con i distretti di Krasnaya Yaruga e Rakitnoye che hanno dovuto affrontare una situazione disastrosa negli ultimi giorni. Soltanto ieri, 10 persone sono rimaste ferite e altre tre sono state uccise, tra cui una nel distretto di Shebekino e due nel distretto di Rakitnoye", ha scritto sul suo canale Telegram.