Ucraina: Kiev, 'colpiti 2 aerei anfibi russi in Crimea'

Kiev, 22 set. (Adnkronos) - Le forze ucraine hanno colpito per la prima volta due aerei anfibi russi Be-12 Chayka in Crimea. Lo ha riferito l'intelligence militare ucraina (Hur), precisando che l'attacco è stato effettuato dall'unità speciale 'Prymary'. "Si tratta del primo attacco mai avvenuto su un Be-12 nella storia", ha affermato l'agenzia. Il Be-12 Chayka di progettazione sovietica è un aereo anfibio antisommergibile dotato di sistemi di alto valore utilizzati per individuare e ingaggiare sottomarini.

Separatamente, le forze ucraine hanno colpito anche un elicottero russo Mi-8, ha affermato l'Hur. Ieri, l'agenzia aveva riferito di aver distrutto tre elicotteri russi Mi-8 e una stazione radar in Crimea.