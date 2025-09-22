Scuola: Mattarella a Nisida , 'veicolo per il futuro per tutti ovunque ci si trovi'

22 settembre 2025 a

Napoli, 22 set. (Adnkronos) - La scuola "è lo strumento, il veicolo per il futuro, è quello riguarda tutti, ovunque ci si trovi". Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando all''Istituto penale per i minorenni di Nisida, prima tappa dell'inaugurazione dell'anno scolastico che quest'anno si svolge a Napoli. "Per questo l'anno scolastico -ha affermato il Capo dello Stato- quest'anno viene aperto in tre tappe, in tre momenti: qui, dove c'è una scuola frequentata con profitto; in un ospedale, dove ci sono bambini ricoverati a lungo, che possono studiare; e poi in una scuola della città. Il futuro riguarda tutti, per questo ci sono queste tre tappe. E, come ha detto bene Jovanotti, ci si scopre nella scuola, si costruisce l'avvenire, si trovano i talenti, si mettono a prova, si capiscono, si interpretano".