Nordcorea: Kim, 'potremmo riaprire dialogo con Usa, smettano di chiederci rinuncia a nucleare'

Pyongyang, 22 set. (Adnkronos) - Non c'è motivo di evitare il dialogo con gli Stati Uniti se Washington smette di insistere affinché la Corea del Nord rinunci alle armi nucleari. Lo ha dichiarato il leader nordcoreano Kim Jong Un, aggiungendo che non baratterà mai l'arsenale nucleare per liberarsi dalle sanzioni. In un discorso tenuto ieri all'Assemblea Suprema del Popolo, Kim ha dichiarato: "Personalmente, conservo ancora bei ricordi del presidente degli Stati Uniti Donald Trump", scrive l'agenzia di Stato Kcna. I due leader si sono incontrati tre volte durante la prima presidenza di Trump.

La dichiarazione di Kim giunge mentre il nuovo governo liberale di Seul sta esortando Trump a prendere l'iniziativa di riaprire il dialogo con la corea del Nord, sei anni dopo che tutti i colloqui di pace con Pyongyang sono falliti a causa di uno scontro sulle sanzioni e sullo smantellamento nucleare. "Se gli Stati Uniti abbandonano l'assurda ossessione di denuclearizzarci e accettano la realtà, e vogliono una vera coesistenza pacifica, non c'è motivo per cui non dovremmo sederci al tavolo con gli Stati Uniti", ha affermato Kim.