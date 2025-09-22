Mo: Gasparri, 'sì diritto manifestare no derive estremiste'

22 settembre 2025 a

Roma, 22 set. (Adnkronos) - “È gravissimo quanto accaduto e sta accadendo nelle nostre città. A Bologna, a Milano e a Torino, dove si sono verificati scontri con le Forze dell'Ordine ed è stata data alle fiamme l'immagine della premier Meloni, e a Roma, con i manifestanti che hanno bloccato finanche la Tangenziale est. Colpire il popolo in divisa, chiamato a garantire la sicurezza di tutti, non è protesta, ma intimidazione. Così come bruciare l'immagine del nostro presidente del Consiglio è un fatto inaccettabile che ha in sé i germi pericolosissimi dell'odio e della violenza. Per questo esprimo solidarietà alla premier Meloni e alle donne e agli uomini che con impegno e sacrificio tutelano la sicurezza dei cittadini. Forza Italia dice sì al diritto di manifestare, ma condanna con fermezza queste derive estremiste, di fronte alle quali lo Stato non farà un solo passo indietro”. Lo dichiara il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri