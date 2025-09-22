Mattarella: 'guerra incomprensibile, non conviene a nessuno, tutti ne sono vittime'

22 settembre 2025 a

Napoli, 22 set. (Adnkronos) - Nel mondo esiste la guerra "perchè purtroppo c'è il male, c'è la cattiveria, la prepotenza. C'è in piccolo dentro la vita ordinaria, quotidiana; c'è in grande nella vita internazionale. È una cosa incomprensibile, perchè non conviene a nessuno, perchè la guerra distrugge tutto e danneggia tutti, nessuno in realtà vince, tutti ne sono vittime. Ed è una cosa totalmente priva di ragionevolezza, di senso. Però purtroppo avviene, occorre molta buona volontà e in questo anche la scuola, e voi bambini, siete importanti, per far e crescere la convinzione tra tutti che allontani questo modo di pensare e questo pericolo". Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso dell'incontro con i giovani studenti ricoverati all'ospedale pediatrico Santobono-Pausilipon, seconda tappa dell'inaugurazione dell'anno scolastico che si svolge a Napoli.