C.sinistra: Renzi, 'sto costruendo Casa Riformista, così manderemo a casa Meloni'

Roma, 22 set. (Adnkronos) - "Leggo tanti articoli sulla Casa Riformista. La storia è molto semplice. Per vincere non bastano Pd, Cinque Stelle e sinistra. Serve una componente riformista e più moderata. Se la facciamo, e possiamo farla, si vincono le politiche. Se non la facciamo vincono gli altri, da Vannacci a Lollobrigida. Io sto lavorando per costruire questa casa". Lo scrive Matteo Renzi nella enews.

"Se noi non iniziamo a costruire questo progetto, che è più grande di Italia Viva ma ha bisogno di Italia Viva, è molto più difficile farlo. Ed è questo il motivo per cui Meloni mi attacca sempre: perché sa che il nostro consenso messo a disposizione di un progetto politico può mandarla a casa".

"Ma allora quali sono i nomi, chi corre alle primarie, quali saranno i protagonisti? Sono tutte cose secondarie, che vengono dopo. E paradossalmente i nomi sono meno importanti del progetto. Alla Leopolda saranno tanti i protagonisti di ieri e di domani della Casa Riformista, non solo uno o una. Venite ad ascoltarli. E soprattutto venite a darci una mano a costruire l'alternativa. Perché non basta essere contro la Meloni e Salvini, bisogna essere per qualcosa di diverso".