Polonia: Tusk, 'abbatteremo oggetti che violino spazio aereo se violazione è palese'**

Varsavia, 22 set. (Adnkronos) - La Polonia è pronta ad abbattere qualsiasi oggetto che violi il suo spazio aereo. Lo ha affermato il primo ministro Donald Tusk, sottolineando tuttavia la necessità di un approccio cauto quando le violazioni non sono chiare. "Prenderemo la decisione di abbattere oggetti volanti quando violano il nostro territorio e sorvolano la Polonia: non c'è assolutamente alcuna discussione al riguardo", ha detto Tusk in una conferenza stampa.

"Quando abbiamo a che fare con situazioni non del tutto chiare, come il recente sorvolo di aerei da combattimento russi sulla piattaforma Petrobaltic – ma senza alcuna violazione, perché queste non sono le nostre acque territoriali – bisogna davvero pensarci due volte prima di decidere azioni che potrebbero innescare una fase molto acuta di conflitto ", ha spiegato, aggiungendo di dover essere assolutamente certo che tutti gli alleati tratteranno la questione esattamente nello stesso modo in cui la trattiamo noi".