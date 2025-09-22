Mo: opposizioni ribadiscono, 'stop lavori se governo non riferisce in aula'**

22 settembre 2025 a

a

a

Roma, 22 lug. (Adnkronos) - Le opposizioni ribadiscono che non parteciperanno ai lavori d'aula fino a quando il governo non verrà a riferire sulla posizione dell'Italia su Gaza. La richiesta è stata rinnovata in apertura di seduta alla Camera da Pd e M5S. “Alla vigilia di importanti vertici internazionali e di votazioni cruciali in sede europea, denunciamo con forza che il Governo non ha ancora dato alcuna disponibilità a venire a spiegare in Parlamento la posizione italiana rispetto alla questione palestinese". Lo dice il dem Paolo Ciani in aula.

"È un fatto gravissimo. Utilizzeremo tutti gli strumenti che ci mette a disposizione il regolamento perché non siamo disponibili a riprendere le votazioni finché il Governo non avrà assunto l'impegno a venire in Parlamento per comunicazioni. È intollerabile che, di fronte a una richiesta unitaria di tutte le opposizioni, l'esecutivo tiri dritto senza proferire parola. Un Governo che ignora il Parlamento e lascia gli italiani all'oscuro sulla politica estera tradisce la democrazia: Meloni deve spiegare chiaramente da che parte sta l'Italia. Il Parlamento deve votare sulle comunicazioni del Governo, perché le italiane e gli italiani e i tanti giovani che oggi sono scesi in piazza hanno il diritto di sapere da che parte della storia si pongono i deputati che hanno eletto”.

Quindi la deputata M5S, Carmen Di Lauro: "Ieri abbiamo assistito a un teatrino mentre" altri Paesi stavano riconoscendo lo Stato di Palestina, "Meloni era in tv a parlare di pastarelle. E' inaccettabile. Chiediamo anche noi con forza che il governo venga in aula, chiediamo a una data certa e ci venga a dire cosa pensa di questo genocidio".