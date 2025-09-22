**Caso Grillo jr: collegio si riunisce in camera di consiglio, sentenza prevista entro le 19**
Tempio Pausania , 22 set. - (Adnkronos) - (Dall'inviata Silvia Mancinelli) Terminata la replica dell'avvocato Mariano Mameli, che assiste Edoardo Capitta, imputato Ciro Grillo, Francesco Corsiglia e Vittorio Lauria nel processo per la presunta violenza sessuale consumata nell'estate del 2019 ai danni di due ragazze, il collegio dei giudici si riunisce ora in camera di consiglio. La sentenza, secondo le previsioni del presidente Marco Contu potrebbe arrivare entro le 19.