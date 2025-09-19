San Francesco: Zanella, 'stop caccia il 4 ottobre e poi abolirla definitivamente'

19 settembre 2025 a

Roma, 19 set (Adnkronos) - "La maggioranza vuole istituire la festa nazionale in onore di San Francesco, una figura amata dal mondo ambientalista e animalista, precursore dell'ecologismo e di una visione rivoluzionaria del creato. Per noi, dunque, questa maggioranza è in grave contraddizione in quanto portatrice di un progetto legislativo che mina al cuore l'attuale legge sulla caccia, liberalizzandola e, di fatto, dando libertà alle doppiette di sparare alla fauna selvatica". Lo dice Luana Zanella, capogruppo Avs alla Camera.

"Chiediamo perciò con un emendamento che almeno il 4 ottobre, giornata mondiale degli animali in onore al loro Santo Protettore, vieti l'attività venatoria su tutto il territorio nazionale, mentre un nostro ordine del giorno impegna il Governo a promuovere iniziative che portino alla definitiva abolizione della caccia, attività crudele praticata ormai da un settore molto marginale della nostra società", conclude Zanella.