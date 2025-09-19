Pd: Bonaccini, 'unico obiettivo che conta è battere Meloni tra due anni'

19 settembre 2025 a

Roma, 19 set. (Adnkronos) - "Faremo in tempo a discutere. Discuteremo delle cose che vanno e quelle che magari andrebbero corrette o migliorate nel partito, dopo le regionali". Lo dice Stefano Bonaccini a Fenix.

"La rappresentanza dei riformisti, è ben evidente in tutta Italia, dal nord al centro al sud. Dopodiché, dopo le regionali, noi avremo modo lì di discutere se nel Pd va discusso un po' di più, in che modo dobbiamo discutere, cosa c'è da costruire per battere Meloni alla destra fra due anni, perché quello per me è l'unico obiettivo che conta, e soprattutto un centrosinistra che diventi alternativa, come ci deve stare, come i riformisti possono portare un contributo che per me non è mai di nomi e cognomi, ma è di idee".

"E anche nelle prossime settimane noi avanzeremo già alcune idee, come abbiamo poi fatto in questi mesi, rispetto ad alcune questioni che stanno poi nell'agenda di un programma di governo che deve essere un programma di governo serio, però ripeto io sono molto tranquillo, molto sereno e poi ripeto, per fortuna che siamo in un partito che non è una caserma in modo che ognuno dice la sua".