Mo: Provenzano (Pd), 'governo garantisca ritorno in Italia a studenti prigionieri a Gaza'

Roma, 19 set. (Adnkronos) - “È inaccettabile che l'Italia, che pure ha promosso e sostenuto il programma Iupals insieme alla Crui, rischi di lasciare indietro questi giovani. Non possiamo permettere che studenti e studentesse selezionati dalle nostre università restino prigionieri di Gaza, mentre altri Paesi europei ed extraeuropei sono riusciti a garantire corridoi umanitari e visti. Il Governo italiano si attivi subito, in coordinamento con le istituzioni europee e internazionali, per garantire che questi ragazzi e ragazze possano arrivare in Italia, studiare e costruire un futuro di pace e dignità”. Lo dichiara Giuseppe Provenzano, deputato Pd e responsabile nazionale Esteri, primo firmatario insieme ai colleghi Laura Boldrini e Fabio Porta, di una interrogazione ai Ministri degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale e dell'Istruzione, Università e Ricerca per denunciare la situazione drammatica in cui si trovano oltre 150 studenti palestinesi di Gaza, vincitori di borse di studio in Italia, ancora privi dei visti necessari per poter raggiungere scuole e università del nostro Paese.

“Da mesi abbiamo assicurato al Governo la massima discrezione sulle trattative in corso, ma ora si sta facendo troppo tardi. A Gaza muore ogni diritto, ma far vivere quello di questi studenti dipende anche da noi. Non si può perdere altro tempo. A Gaza ogni giorno potrebbe essere l'ultimo”, ha aggiunto Provenzano.