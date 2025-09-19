Mo: ministero Salute Gaza, '33 palestinesi uccisi oggi, 4 morti per fame'
Gaza, 19 set. (Adnkronos) - Almeno 33 palestinesi sono stati uccisi e 146 feriti negli attacchi israeliani a Gaza nell'ultimo giorno. Lo riferisce il ministero della Salute della Striscia gestito da Hamas, aggiungendo di aver registrato anche quattro decessi dovuti a malnutrizione nelle ultime 24 ore, tra cui un minorenne. Il numero totale dei morti per fame dall'inizio della guerra di Israele a Gaza a 440, tra cui 147 minorenni.