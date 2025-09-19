Mo: Abbas parlerà in videoconferenza all'Assemblea dell'Onu

19 settembre 2025 a

a

a

Washington, 19 set. (Adnkronos) - L'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha votato per consentire al presidente dell'Autorità palestinese Mahmoud Abbas di parlare in videoconferenza all'incontro annuale dei leader mondiali, la prossima settimana, dopo che gli Stati Uniti hanno deciso di non concedergli il visto per recarsi a New York. La decisione dell'Onu è passata con 145 voti a favore e cinque contrari, mentre sei Paesi si sono astenuti.