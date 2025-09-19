Genesis Accel lancia il primo Innovation Summit in Italia

19 settembre 2025 a

Unico nel suo genere, l'evento riunisce leader aziendali statunitensi e italiani, imprenditori alle prime armi e non, leader di mercati finanziari e di governo

MIRAMAR, Florida, e PESCARA, Italia, Sept. 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- La società di venture capital Genesis Accel, ha annunciato oggi il primo Genesis Accel Innovation Summit. L'evento si terrà il 2 ottobre a Pescara, in Italia, e durerà un'intera giornata, riunendo leader aziendali di lunga esperienza, imprenditori alle prime armi e non, oltre a leader di mercati finanziari e di governo, per formare, collaborare e fare rete. Tra gli sponsor figurano N-able, CIPS Informatica, S3 Consulting, ZeroTouch, AptusPAR e Genesis Global, con il supporto di partner istituzionali italiani, Confimi Industria e Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

Agenda diversificataL'agenda del Summit prevede la discussione di temi tecnologici di primaria importanza a livello globale, tra cui l'intelligenza artificiale (IA), l'identity security e la cybersecurity nel complesso. Inoltre, alle organizzazioni, sia grandi che piccole, verranno fornite informazioni su come espandersi a livello globale. Durante la sessione verranno trattati anche i seguenti argomenti:

Interverranno esperti senior provenienti da un gruppo eterogeneo di organizzazioni, tra cui N-able, Google Cloud, Umana Analytics, Zenko e i governi degli Stati Uniti e dell'Italia.

“Negli ultimi 4 anni, Genesis Accel ha investito in tecnologie di intelligenza artificiale, cybersecurity e automazione. Stiamo anche collaborando con aziende italiane con l'obiettivo di portare tali tecnologie sul mercato”, ha affermato Ernesto Di Giambattista, amministratore delegato di Genesis Accel. “Questo evento rappresenta l'apice di tutte queste iniziative e invita innovatori, imprenditori, investitori e fornitori di servizi gestiti a collaborare e a fare rete attraverso l'Atlantico”.

Luogo: Pescara, ItaliaL'Italia rappresenta una risorsa prevalentemente poco sfruttata di innovazione tecnologica e talento imprenditoriale, con un immenso potenziale di crescita se abbinato a guida, competenze, risorse e supporto finanziario adeguati. Pescara, situata a circa 200 chilometri a est di Roma, è uno dei 10 principali centri economici, commerciali e turistici della costa adriatica. È inoltre sede dell'Università D'Annunzio di Chieti-Pescara e dell'ICRANet, il Centro Internazionale di Ricerca in Astrofisica Relativistica, che promuove la ricerca d'avanguardia in questo campo.

Registrati oggi stesso al Genesis Accel Innovation Summit per scoprire come sfruttare al meglio le opportunità di business a livello globale.

Informazioni su Genesis AccelLa società di venture capital Genesis Accel è stata fondata nel 2021 da operatori e investitori affermati con decenni di esperienza e una profonda competenza nelle principali tecnologie: architettura, sicurezza e sviluppo aziendale. Per ulteriori informazioni, visita il sito https://genesisaccel.com/

Contatto per le relazioni con il pubblico:[email protected]