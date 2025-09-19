Focus sullo sviluppo di alta qualità Anhui aperto accelera l'espansione globale dell'industria intelligente

19 settembre 2025 a

HEFEI, Cina, 19 settembre 2025 /PRNewswire/ -- Come piattaforma di apertura più grande e di più alto livello della provincia di Anhui, la Fiera Mondiale della Manifattura 2025 si aprirà a Hefei il 20 settembre. Anhui implementa con determinazione una strategia di apertura allargata, approfondendo le riforme dei meccanismi nei settori chiave dell'apertura verso l'esterno, sforzandosi di rendere l'apertura un segno distintivo di Anhui moderno e prospero.

17 giugno 2025, veicoli a nuova energia in attesa di essere caricati per l'esportazione presso la base logistica ferroviaria del porto di Pahe, Hefei (foto da drone). Foto di Zhou Mu, giornalista di Xinhua News Agency

I dati statistici della Dogana di Hefei mostrano che nei primi otto mesi di quest'anno, il valore totale delle importazioni ed esportazioni di merci della provincia di Anhui ha raggiunto 629,43 miliardi di RMB, con una crescita del 13,8% su base annua. Il valore totale delle importazioni ed esportazioni si classifica al primo posto nella Cina centrale e al nono a livello nazionale, con un tasso di crescita che si posiziona al sesto posto a livello nazionale e al primo nella regione del Delta del Fiume Yangtze. L'esportazione di automobili mantiene il primo posto in Cina.

Non si tratta solo di spingere i prodotti verso i mercati esteri: anche le imprese correlate alla catena industriale stanno uscendo insieme. Nel 2023, Gotion High-tech (Guoxuan Gaoke) ha collaborato con un'impresa slovacca per istituire joint venture e costruire una fabbrica di batterie per veicoli elettrici. Con un investimento totale di 123,3 milioni di euro, il progetto creerà 1300 posti di lavoro locali.

L'ambiente imprenditoriale rappresenta il miglior supporto per la competitività. Sulla terra vigorosa di sviluppo di Anhui, sta emergendo un "forte effetto magnetico" che attrae gli investimenti stranieri. Un gran numero di note imprese estere si stanno insediando in Anhui o si stanno aumentando gli investimenti.

Con l'obiettivo di "creare un ambiente imprenditoriale di prima classe, basato sul mercato, legale e internazionale", Anhui ha emanato il Piano d'azione per la stabilizzazione degli investimenti esteri di Anhui, avviando lavori di bonifica speciale per il trattamento differenziato tra investimenti interni ed esteri, garantendo effettivamente il trattamento nazionale per le imprese a capitale estero. Allo stesso tempo, concentrandosi sui servizi per le principali imprese orientate all'export, è stato stabilito un meccanismo di lavoro speciale, designando referenti di servizio specifici per i produttori principali, coordinando e risolvendo le difficoltà economiche e commerciali con strategie "un'impresa, una politica", ed espandendo l'export di prodotti di vantaggio.

Negli ultimi anni, la provincia di Anhui ha promosso attivamente l'uso di piattaforme come fiere e forum per collegarsi al mercato globale. Ha ospitato per sette anni consecutivi la Fiera mondiale della manifattura, organizzato due volte il Forum RCEP sulla cooperazione tra governi locali e città gemellate (Huangshan) e costantemente approfondito la costruzione della Zona Pilota di Libero Scambio della Cina (Anhui), rafforzando la posizione principale di apertura.

