Campania: Librandi (Fi), 'Fico illusione di cartapesta, De Luca avversario ma coerente'

Roma, 19 set. (Adnkronos) - “De Luca è e resta un nostro avversario politico, ma almeno può rivendicare un tratto di coerenza: ha fatto il sindaco, ha governato, ha preso decisioni, nel bene e nel male assumendosi la responsabilità di guidare una comunità. Questo in politica conta, perché dà spessore e radici. Diverso è il caso di Roberto Fico: un candidato senza esperienza, senza amministrazione alle spalle, senza una visione per la Campania. Un nome costruito a tavolino, un'illusione di cartapesta che alla prima prova reale rischia di sgretolarsi come un castello di sabbia”. Lo afferma Gianfranco Librandi, vicesegretario regionale di Forza Italia in Campania.

“Il centrosinistra -aggiunge- lo propone come novità, ma dietro c'è solo vuoto: una coalizione fragile, cucita insieme per necessità e non per convinzione, incapace di parlare ai campani di lavoro, infrastrutture, sanità e sicurezza. Non basta la retorica per governare una Regione complessa come la nostra, servono competenza e responsabilità".

“Con Forza Italia e con il centrodestra questa alternativa c'è. Siamo pronti a offrire ai cittadini una guida solida, fondata sulla concretezza e sull'esperienza. La Campania non ha bisogno di slogan effimeri né di candidati improvvisati, ma di una classe dirigente capace di trasformare i progetti in realtà. Forza Italia resta la casa dei moderati, di chi crede nel buon governo e nella stabilità. È il momento di scegliere tra chi ha una storia e una visione e chi vive solo di propaganda. Noi -conclude Librandi- scegliamo la sostanza contro l'inconsistenza, la responsabilità contro il vuoto”.