C.sinistra: Calenda, 'Silvia Salis leader eccellente stia attenta a Renzi'

Roma, 19 set. (Adnkronos) - “A Silvia Salis direi di stare attenta, Matteo la sta mettendo in una situazione pericolosa. Nel suo perfetto stile l'ha infilata in un tormentone mediatico che a lei, che sarebbe una leader eccellente, non fa affatto bene”. Lo afferma Carlo Calenda in un'intervista a 'Il Foglio'.

“Renzi –spiega il leader si Azione- è entrato nel campo largo giurando amore eterno alla Schlein, promettendo che non avrebbe mai messo in discussione che sarebbe stata lei la leader, ma, come era ovvio dopo 7 nanosecondi, adesso sta già provando a fregarla. Per farlo cerca di utilizzare la Salis. È tipico di Matteo: si comporta in modo molto spregiudicato. Questa volta si è messo in testa di intestarsi la sindaca di Genova come leader riformista, come a dire ‘è una cosa che gestisco io'. Lei, per fortuna è molto, ma davvero molto in gamba. Pensa e agisce con la sua testa e quindi credo e spero che non si farà fregare”.