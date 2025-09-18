Violenza su donne: anche pm Milano indaga su sito 'Phica', una decina le denunce

Cerca
Milano, 18 set. (Adnkronos) - Una decina di denunce per diffamazione e violazione della privacy sono state raccolte in Procura a Milano e affidate al pubblico ministero Giovanni Tarzia che indaga - sul fronte milanese - nell'indagine sul sito 'Phica' che avrebbe raccolto e pubblicato foto di donne senza il loro consenso, immagini accompagnate da commenti sessisti. Gli approfondimenti sono affidati alla Polizia postale.

