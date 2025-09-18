Prima giornata da record al Campania Mater, tra folla, idee e visione

18 settembre 2025 a

Napoli, 17 set. (Adnkronos) - Grande successo per la prima giornata di Campania Mater, il forum dedicato all'agricoltura campana ospitato al Palazzo Reale di Napoli. L'evento ha registrato un'affluenza oltre le aspettative e un confronto vivace tra istituzioni, esperti, imprese, stakeholder e cittadini. Per il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca "Campania Mater è un'occasione straordinaria per costruire insieme un modello agricolo che unisca tradizione, innovazione e qualità. La Campania può continuare ad essere laboratorio di eccellenza nazionale ed europeo, puntando sui giovani".

Grande attenzione anche per la presentazione del volume "Campania Mater. Il Modello Campania per il cibo che verrà", libro-manifesto curato dall'assessore all'Agricoltura Nicola Caputo, coordinato da Alex Giordano e Teresa Del Giudice, grazie al contributo scientifico di Nomisma: "Campania Mater non è solo un evento – ha spiegato Caputo – ma un percorso collettivo che mette al centro competenze, persone e passione. Con il libro abbiamo voluto sintetizzare le strategie per affrontare le sfide globali e rafforzare la Dop Economy, punto cruciale per una regione che vuole diventare un modello di riferimento nazionale ed europeo".

La ricerca Nomisma fotografa un'agricoltura campana in piena transizione, chiamata a coniugare sostenibilità, innovazione e identità territoriale. Tra i punti di forza emersi: export in crescita (+111% dal 2014, 5,7 miliardi nel 2024), boom del biologico (20% della SAU), rilevanza delle filiere Dop e Igp e alta presenza di imprese femminili (38,8%). Durante la giornata, grande partecipazione ai tavoli tematici su cambiamento climatico, cibo e salute, innovazione e mercati esteri, confermando la centralità di un'agricoltura campana pronta a cogliere le sfide e le opportunità globali. Momento particolarmente sentito è stata la premiazione degli ex assessori all'Agricoltura della Regione Campania, per il contributo dato negli anni alla crescita del settore, insieme al Premio Campania Mater consegnato a imprenditori agroalimentari che hanno contribuito al successo della Dop Economy e del Made in Campania. La due giorni prosegue con focus su patrimonio agroalimentare, nuove strategie di marketing per il Made in Campania e collegamenti internazionali con operatori ed esperti provenienti da Europa e Paesi extraeuropei.