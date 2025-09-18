Mo: Schlein, 'Meloni venga in Parlamento, non è possibile non sapere cosa fa il governo'

18 settembre 2025 a

Roma, 18 set (Adnkronos) - "Abbiamo chiesto al governo, insieme alle altre opposizioni, una comunicazione della presidente del Consiglio Meloni che, ricordo, è in partenza per New York senza che questo Parlamento e l'Italia sappiano ancora che cosa andrà a fare, che cosa andrà a dire". Lo ha detto Elly Schlein, in Transatlantico, a proposito della situazione in Medio oriente.

"Le parole terrificanti di Smotrich, che annuncia che Gaza sarà uno straordinario occasione d'oro immobiliare, una miniera d'oro immobiliare, sono parole vergognose e inaccettabili. Questo governo non ha nemmeno condannato queste parole e noi vogliamo che la presidente del Consiglio venga in questo Parlamento a dare occasione a questo Parlamento di esprimersi votando, perché non è possibile che con grave ritardo l'Unione europea si stia muovendo per chiedere sanzioni, per fare pressione e fermare i crimini di Netanyahu a Gaza come in Cisgiordania, e noi non sappiamo che cosa stia facendo il governo italiano".

"Non sappiamo perché il commissario Fitto non abbia partecipato a questa importante discussione nella Commissione europea. Non sappiamo perché la premier, secondo i retroscena, stia andando a prendere la linea dalla Germania tradendo la tradizione diplomatica italiana che è sempre stata ponte con il Medio oriente e attenta alla questione palestinese. Quindi questo Parlamento è la sede dove discutere e votare su gli impegni che l'Italia assume rispetto alla posizione che sta tenendo a Bruxelles sulle sanzioni e a New York sul riconoscimento dello Stato di Palestina", ha concluso la segretaria del pd.