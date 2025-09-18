Mo: Idf, 'attentatore valico Allenby ha accoltellato vittime'

18 settembre 2025 a

Tel Aviv, 18 set. (Adnkronos) - L'aggressore giordano che ha compiuto l'attacco mortale al valico di Allenby, tra la Giordania e la Cisgiordania, ha accoltellato le due vittime. Lo rivela un'indagine preliminare condotta dall'esercito israeliano, secondo la quale l'attentatore, alla guida di un camion che trasportava aiuti umanitari nella Striscia di Gaza, aveva inizialmente aperto il fuoco con una pistola contro le persone al valico prima che il camion fosse ispezionato dalle autorità israeliane. La pistola si sarebbe però inceppata e l'aggressore sarebbe quindi sceso dal camion, colpendo le due vittime con un coltello. Le guardie di sicurezza al valico hanno successivamente aperto il fuoco sull'aggressore, uccidendolo.