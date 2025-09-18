Latina: Zaratti, 'Piantedosi intervenga per proroga concessioni sportive ad Aprilia'

18 settembre 2025 a

a

a

Roma, 18 set (Adnkronos) - "Ho chiesto al ministro Piantedosi un intervento presso la Commissione straordinaria, che governa il comune di Aprilia dopo il suo scioglimento per infiltrazioni mafiose, perché disponga una proroga delle concessioni degli impianti sportivi comunali fino alla conclusione delle procedure di gara per individuare i nuovi assegnatari". Lo dice Filiberto Zaratti, deputato di Avs e primo firmatario dell'interrogazione al ministero dell'Interno.

"Il Comitato per l'emergenza sport di Aprilia, che riunisce le principali associazioni dilettantistiche sportive, denuncia la chiusura delle struttura sportive a causa del mancato rinnovo delle concessioni scadute lo scorso giugno: la Commissione ha emesso l'avviso pubblico per le nuove concessioni solo lo scorso 19 agosto fissando il termine di chiusura per le domande al 14 settembre, paralizzando così l'avvio della stagione sportiva", prosegue.

"In una città preda della criminalità organizzata e dove si verificano continui episodi di violenza e intimidazioni le associazioni sportive assieme alle altre realtà del tessuto sociale rappresentano un presidio fondamentale di legalità e di coesione. Per questo chiedo che venga disposta una proroga delle concessioni sportive e che il ministro Piantedosi intervenga in questo senso”, conclude Zaratti.