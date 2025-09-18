Giustizia: Nordio, ‘bagarre opposizione per amarezza sconfitta'

18 settembre 2025 a

a

a

Roma, 18 set. (Adnkronos) - "In politica bisogna sempre aspettarsi che chi è sconfitto cerchi di annacquare l'amarezza della sconfitta con una sorta di diversione. In questo caso la bagarre è stata evidentemente provocata per sminuire l'importanza della vittoria della maggioranza su un argomento essenziale come la riforma della giustizia. Diciamo che in politica ci sta, io non sono un animale politico, sono entrato in tarda età, ma conoscendo la storia e conoscendo le regole della politica non mi scandalizzo se l'opposizione cerca appunto di annacquare una sconfitta con una diversione". Lo ha affermato il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, commentando quanto accaduto nell'Aula della Camera subito dopo l'approvazione della riforma della giustizia.

"Noi non abbiamo affatto applaudito, mi pare che un certo entusiasmo sia più che normale", ha poi puntualizzato il Guardasigilli.