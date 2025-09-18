Giustizia: Della Vedova, 'sì a separazione carriere, ma modalità Meloni è sbagliata'

18 settembre 2025 a

Roma, 18 set (Adnkronos) - "Confermo il mio voto a favore sulla separazione delle carriere, nonostante la modalità con cui Meloni ha voluto portare a casa questa riforma costituzionale sia totalmente sbagliata e sia un metodo che prefigura, a mio avviso, l'evoluzione, o meglio l'involuzione di un eventuale bis di Meloni a Palazzo Chigi. Una involuzione verso la democrazia scarnificata". Lo dice il deputato di +Europa Benedetto Della Vedova.

"Ma questa non è una riforma meloniana o di Nordio e non è nemmeno una riforma berlusconiana. Questa è una riforma radicale, liberale, pannelliana -prosegue Della Vedova-. Voto sì non solo nel merito ma anche per una considerazione politica: io ritengo che si debba costruire un'alleanza per l'alternativa in grado di battere Meloni, e perché mai dobbiamo rischiare di escludere da questa alleanza tutti i liberali, radicali, riformatori e garantisti, fortemente critici con il governo Meloni ma che hanno sempre pensato che questa fosse una riforma necessaria e che quindi non ritengono che si debba votare no solo perché la fa questo governo?”, conclude.