Giustizia: Casellati, 'ulteriore passo per sistema equo ed equilibrato'

18 settembre 2025 a

Roma, 18 set. (Adnkronos) - "Il terzo passaggio parlamentare della riforma per la separazione delle carriere dei magistrati è un ulteriore passo in avanti per una giustizia davvero equa ed equilibrata. Oggi raccogliamo i frutti di una battaglia storica di Silvio Berlusconi e di Forza Italia. Una battaglia che sosteniamo da trent'anni, una questione di civiltà giuridica, di garanzia per i cittadini e di rispetto per la Costituzione. Questa vittoria è dedicata a Sivio Berlusconi e a tutti quelli che continuano a credere nella forza e nell'attualità del nostro progetto”. Lo afferma il ministro per le Riforme istituzionali Elisabetta Casellati.