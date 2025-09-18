Giustizia: Calderone (Fi), 'con scontro con magistratura si perde referendum'

18 settembre 2025 a

Roma, 18 set. (Adnkronos) - "L' approvazione della legge costituzionale di oggi è un grande traguardo. Ed è un traguardo a cui il presidente Berlusconi teneva molto. Non mi appassiona lo scontro tra poteri dello Stato. Oggi non c'è un vincitore e un perdente. Oggi ha vinto il cittadino-imputato che entrando in aula avrà la garanzia di essere giudicato non da un collega del suo accusatore ma da un giudice terzo. Il mio impegno sarà per la gente e tra la gente per fare capire l'importanza dell'imparzialità del giudice. Alimentare uno scontro inutile con la magistratura non è la strada. Anzi è la strada per perdere il referendum”. Lo dichiara Tommaso Calderone, deputato di Forza Italia.