Brasile: figlio Bolsonaro a Roma, sabato incontro con 'patrioti', possibile visita alla Zambelli

Roma, 18 set. - (Adnkronos) - Missione a Roma per Flavio Bolsonaro, senatore al parlamento brasiliano e figlio dell'ex presidente Jair, che sarà nella capitale per una serie di incontri con politici italiani ma anche per un confronto con un gruppo di parlamentari dell'opposizione brasiliana. A quanto risulta all'Adnkronos, Flavio Bolsonaro sarà il protagonista dell'incontro organizzato sabato 20 dall'associazione Brazil-Usa e dai 'Patrioti di Roma', un movimento di cittadini che vive all'estero e contesta il clima politico attuale in Brasile, segnato da una forte polarizzazione e da contestate decisioni del governo Lula.

La presenza del figlio dell'ex presidente viene data per certa nonostante il 70enne Bolsonaro sia stato costretto nei giorni scorsi a un ricovero d'urgenza, dagli arresti domiciliari a cui è sottoposto da agosto, e gli sia stato diagnosticato un tumore. All'appuntamento - in agenda presso l'Hotel dei Congressi, con inizio alle 10 - parteciperà con un intervento in video anche il fratello Eduardo Bolsonaro, deputato, e Luis Lorenzato, ex parlamentare italiano, che discuterà sul tema 'Democrazia o dittatura - Il Brasile diviso?' assieme ad altri parlamentari brasiliani e a partecipanti in arrivo da altre associazione europee di 'patrioti'

L'obiettivo dell'incontro - sottolinea una delle organizzatrici, Laiza Castro - "è quello di portare l'attenzione internazionale su ciò che molti vedono come una deriva autoritaria in Brasile, avviando un dialogo sul futuro della democrazia nel Paese e sui diritti civili dei cittadini".

L'appuntamento romano punta anche a rappresentare un momento di solidarietà tra esponenti della diaspora brasiliana e politici italiani, che sono stati invitati al dibattito. In occasione del viaggio in Italia, peraltro, una delegazione di parlamentari brasiliani farà una visita in carcere alla deputata italo-brasiliana Carla Zambelli, detenuta dal 30 luglio nel carcere romano di Rebibbia su mandato di cattura dell'Interpol.

Domanica il figlio di Bolsonaro - secondo quanto riporta la stampa brasiliana - ha annunciato la volontà di partecipare al tradizionale evento della Lega a Pontida. Per lunedì 22, poi, gli organizzatori hanno annunciato un possibile incontro - in attesa di conferma - con il vicepremier Matteo Salvini che nei giorni scorsi dopo la condanna per colpo di stato e altri quattro reati sui social ha definito Bolsonaro un "amico" e ha aggiunto: "Non ti fermeranno. Vai, Presidente!".