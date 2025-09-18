Banche: fonti, in arrivo nuovo fondo indennizzo risparmiatori Cirio, Parmalat e bond argentini

18 settembre 2025 a

Roma, 18 set. (Adnkronos) - Il Mef starebbe lavorando a un nuovo fondo di indennizzo per i risparmiatori vittime dei crac Parmalat, Cirio e dei bond argentini. Secondo quanto apprende l'Adnkronos da fonti vicine al dossier, il nuovo strumento si dovrebbe chiamare 'Fifoi', il cui acronimo, ma ancora non è dato per certo, deriverebbe da 'Fondo indennizzo frodi organismi finanziari'.

Sempre secondo le fonti, verrebbe alimentato attraverso 200 milioni di euro che sono il residuo del Fondo Indennizzo Risparmiatori (Fir) e dovrebbe aumentare la platea, includendo i risparmiatori finora esclusi.