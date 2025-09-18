Almasri: Iaia (FdI), 'nessuna volontà di dilatare i tempi, difendiamo prerogative Parlamento'

18 settembre 2025 a

a

a

Roma, 18 set (Adnkronos) - "La nostra richiesta su Bartolozzi non è finalizzata a dilatare i tempi. La prossima settimana ci sarà la proposta del relatore su Nordio, Piantedosi e Mantovano e quel procedimento va avanti, ma nel contempo non è precluso alla Giunta di svolgere questo tipo di attività di approfondimento". Lo ha detto Dario Iaia, capogruppo di FdI in Giunta per le autorizzazioni, a margine della seduta di oggi sul caso Almasri.

La maggioranza ha votato la richiesta di chiarimenti alla Procura e al Tribunale dei ministri "per difendere le prerogative del Parlamento e comprendere se ci sono i presupposti per procedere nei confronti di Bartolozzi per un reato ministeriale o per un reato ordinario -ha spiegato Iaia-. Non si tratta di lesa maestà nei confronti dell'autorità giudiziaria ma di andare a sancire un principio consacrato dalla Corte costituzionale, cioè che l'autorità giudiziaria qualifica il reato ma la Camera, nel momento in cui viene a conoscenza di un procedimento deve approfondire e fare le sue valutazioni".