Notizie Flash: 3/a edizione - L'interno

(Adnkronos) - Roma. ''L'ha spiegato lui, ho letto adesso, non l'avevo letto. Ha detto: 'quando io sono invitato saluto tutti quelli che sono presenti'. Io non ero presente quindi non posso giudicare la qualità e l'entità del saluto, ma l'educazione che lui ha rivendicato nel salutare tutti la trovo assolutamente giusta''. Così il presidente del Senato Ignazio La Russa in merito al saluto del ministro Matteo Salvini all'ambasciatore russo Paramonov, a margine della presentazione di un saggio sul 'Piano Mattei' al Senato. ''Non so'', ha aggiunto La Russa, se anch'io l'avrei salutato ''nello stesso modo, ma l'avrei salutato''.

Roma. "Il Governo italiano sulla politica estera non esiste. C'è Tajani che ha fatto la Pimpa in arabo per i bambini della Palestina, è stato il massimo livello politico". Lo dice Matteo Renzi, leader di Italia viva, a Tagadà su La7. "La senatrice Maiorino, dei Cinquestelle, è stata molto accusata per aver detto una frase molto dura" che Tajani "è un influencer prezzolato da Israele, ma figuriamoci -aggiunge-. Gli israeliani vanno a prezzolare gli influencer che servono, nessuno si preoccupa di prezzolare Tajani, perché la politica estera non c'è. La presidente del Consiglio Meloni ha un'ottima reputazione perché nei bilaterali è molto empatica, saluta, stringe le mani, sorride bene, viene bene in foto, ma poi la sostanza è: dov'è la politica estera? Un tempo c'erano Andreotti e Moro alla Farnesina, oggi c'è Tajani", conclude Renzi.

Roma. Nuova seduta, domani alle 9, della Giunta per le Autorizzazioni a procedere della Camera, in cui si dovrebbe votare la richiesta, presentata da Fratelli d'Italia e sottoscritta dagli altri capigruppo della maggioranza, di acquisire nuovi documenti sia dalla Procura della Repubblica, sia dal Tribunale dei ministri in merito alla vicenda Almasri. In particolare, specifica Dario Iaia, capogruppo dei meloniani, il quesito "attiene alla posizione della dottoressa Bartolozzi", e dunque "se è iscritta nel registro degli indagati, per quale reato e il luogo in cui si è consumato il reato".

Roma. “Apprendo delle dichiarazioni di alcuni consiglieri laici del Csm in ordine alle parole rese durante un'iniziativa ad Assisi dal segretario Anm Rocco Maruotti. Mi rammarico per l'accaduto. Posso confermare che l'Anm ha la massima stima da sempre nei confronti dei consiglieri del Csm come istituzione e come singoli”. Così Cesare Parodi, presidente dell'Associazione nazionale magistrati in una nota. “È un sentimento diffuso tra i colleghi che mi sento il dovere di rappresentare in questo momento. Il dottor Maruotti si è oggi scusato dichiarando che ha profonda stima dei consiglieri. Auspico che ci possa essere un chiarimento tra tutti e che si possa continuare a lavorare con rispetto e stima reciproca. Da parte nostra non mancherà l'impegno in questo senso”, conclude.

Roma. "Azione vota favorevolmente il provvedimento sulla separazione della carriere, ma si tratta di un sì stentato e amaro per la metodologia con cui è stato portato in Aula". Lo ha detto Antonio D'Alessio, deputato di Azione, in Aula alla Camera nella discussione sulla riforma della giustizia. "Siamo favorevoli nel merito, perché finché esiste l'obbligatorietà dell'azione penale, come ci è stato assicurato dal ministro Nordio, non c'è una sottoposizione della pubblica accusa al ministero: se questo principio fosse stato messo in discussione, avremmo sicuramente fatto le barricate”, ha spiegato. "Ciò che non abbiamo apprezzato è stato l'atteggiamento di chiusura del Governo: già in prima lettura si è parlato di un testo blindato, senza la possibilità di contribuire a una riforma che meritava qualche riflessione in più. Il Parlamento non può ridursi a certificatore formale delle riforme. In generale, il clima con cui è avvenuto il dibattito non è costruttivo, anche nei confronti di chi chiede delle garanzie processuali in un'ottica di riequlibrio, per poi essere tacciato di volere annientare l'autonomia della magistratura. Servirebbe un confronto rispettoso”, ha detto ancora D'Alessio.

Roma. “Mentre il Senato lavora con impegno al tema del fine vita, la Sardegna mal governata dalla Todde, che tra l'altro dovrebbe lasciare il suo incarico acquisito con modalità non conformi alle leggi, vara una inutile legge-propaganda su una materia che non è di competenza delle Regioni''. Lo dichiara il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri. ''È gravissimo che la Regione Sardegna, invece di pensare ai problemi dei sardi, sia guidata abusivamente da una persona che non ha titolo per essere presidente, la cui decadenza attendiamo affinché possa presto esprimersi nuovamente l'elettorato dell'isola. La Corte costituzionale è stata chiara. C'è una sentenza che ha riguardato la Toscana e che ha logicamente affermato che il tema del fine vita non può essere di competenza di singole Regioni, ma le leggi devono essere fatte dal Parlamento nazionale. Invece i grillini immersi nel loro fallimento politico si dedicano a un'operazione cinica di propaganda sapendo di non avere né le competenze né i poteri per affrontare il tema. Una vergogna che i sardi non meritano con una pantomima e una recita davvero spregevole”.

Roma. "Dopo la Toscana, anche la Sardegna ha fatto un passo in avanti sul terreno dei diritti delle persone e dell'autodeterminazione. L'avversione ideologica della presidente Meloni e della maggioranza contro una legge di civiltà non la comprende più nessuno, risulterebbe ridicola se non ci fossero in gioco la sofferenza e la libertà delle persone, invece è disumana, e la proposta della maggioranza in discussione al Senato va respinta al mittente, essendo di gran lunga peggiorativa perfino rispetto alle sentenze della Corte costituzionale. Ora il Governo che farà? Impugnerà anche questa legge davanti alla Consulta, su ricatto dei pro vita? Avanti con 'Liberi Subito' anche in Umbria e nelle altre regioni. Come Più Europa abbiamo chiesto, in tutti i tavoli della coalizione Progressista in vista delle regionali, l'impegno ad approvare leggi regionali sul fine vita come quelle approvate in Toscana e Sardegna". Lo dichiara il segretario di Più Europa, Riccardo Magi.

Milano. La Giunta del Comune di Milano ha approvato nella riunione di oggi la delibera sulla cessione dell'area di San Siro a Milan e Inter. Lo ha fatto sapere la vicesindaca Anna Scavuzzo nella conferenza stampa convocata dopo la riunione di Giunta.

Milano. L'assessora all'Ambiente e Verde del Comune di Milano, Elena Grandi, ha partecipato alla riunione di Giunta che ha approvato la delibera sulla cessione dell'area di San Siro a Inter e Milan, ma non l'ha votata. "Oggi io ho espresso la mia contrarietà alla delibera nei suoi contenuti, riconoscendo il grandissimo lavoro fatto dalla vicesindaca e da tutta l'amministrazione per migliorarla e sono certa che sia stata migliorata", ha spiegato Grandi a margine della conferenza stampa dopo la Giunta, ricordando che nel programma elettorale dei Verdi, lista in cui è stata eletta, "c'era scritto chiarissimo che San Siro per noi era un elemento dirimente e che avremmo sempre votato contrario, perché crediamo che possa avere un altro destino. Quindi siamo contrari a questa cosa, consapevoli del fatto che bisogna trovare una soluzione". A chi le chiedeva cosa cambierà nel suo rapporto con il sindaco Giuseppe Sala e con il resto della Giunta dopo la contrarietà alla delibera approvata, Grandi ha risposto: "Non lo so, questo lo vedremo col tempo. Credo che per tutto quello che riguarda il lavoro che abbiamo fatto, nonostante tante critiche, l'incarico che ho avuto ha dato la possibilità di lavorare di più e meglio su alcuni temi ambientali. Credo che col sindaco ci sia un ottimo rapporto di fiducia e rispetto. Vedremo cosa succederà, ma sono convinta che si possano fare tante buone cose in questo ultimo anno di mandato". Oggi Grandi ha deciso di esprimere chiaramente la sua contrarietà, perché "credo che nel rush finale di questa operazione fosse necessario che anche l'assessore prendesse una posizione più netta. Detto questo non cambia né la mia posizione in precedenza né in futuro, e neanche la volontà di collaborare con l'amministrazione. Il Consiglio, sovrano, voterà e deciderà. Se questa delibera passerà in Consiglio è evidente che il lavoro di tutte le nostre direzioni sarà quello di ridurre sempre di più e sempre al massimo l'impatto ambientale", ha assicurato.

Palermo. "Un ulteriore passo in avanti affinché il Centro di cardiochirurgia pediatrica di Taormina continui a restare un punto di riferimento per la Sicilia. L'incontro di stamattina al ministero ha confermato l'attenzione del Governo nazionale verso la nuova Rete ospedaliera siciliana e verso le misure intraprese dal mio governo per ridurre le liste d'attesa. È il risultato di un lavoro di squadra silenzioso e concreto che continueremo a portare avanti con determinazione". Lo dice il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, commentando l'esito dell'incontro di oggi al ministero della Salute, a Roma. "Ringrazio il ministro Orazio Schillaci –prosegue Schifani– per il continuo e proficuo confronto di questi mesi e l'assessore Daniela Faraoni con il direttore generale Salvatore Iacolino per il prezioso contributo e la professionalità messi a disposizione in questo percorso. Continueremo a lavorare in sinergia con il Governo nazionale per offrire servizi sanitari sempre più moderni, efficienti e vicini alle esigenze delle comunità siciliane, accanto a nuove strutture all'avanguardia per le quali abbiamo già messo in campo risorse per oltre un miliardo di euro".