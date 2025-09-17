Mo: Tajani, 'manifestazioni sì violenza no'

17 settembre 2025 a

Pesaro, 17 set. (Adnkronos) - "Le proteste e le manifestazioni sono sempre lecite, giuste e legittime, l'importante è che le proteste non si trasformino in atti di violenza. Protestare è un diritto che ha ciascun cittadino della nostra Repubblica, aggredire le Forze dell'Ordine, menare ai professori non fa parte delle regole democratiche, non fa parte del diritto di manifestare. Manifestazioni sì, violenza no". Lo ha affermato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, rispondendo ai giornalisti in provincia di Pesaro, a proposito delle ultime manifestazioni a favore del popolo palestinese.