Mo: Gasparri, 'Rai segue drammatiche vicende Gaza, evitare polemiche'

Roma, 17 set. (Adnkronos) - "Sinceramente di fronte alla tragedia di Gaza pare che l'ultima delle polemiche che si possa sollevare, ma da sinistra si fa anche questo, sia quella relativa alla copertura radiotelevisiva di questi eventi da parte della Rai. Potrei fare l'elenco delle trasmissioni che a tutte le ore del giorno, prima serata compresa, stanno seguendo le drammatiche vicende di Gaza. Pertanto, inviterei chi fa polemiche inutili ad evitarle. Sia per rispettare il lavoro informativo che la Rai fa, a partire ovviamente dai telegiornali, sia a causa del momento drammatico vissuto dalla comunità internazionale”. Lo afferma Maurizio Gasparri, capogruppo di Forza Italia al Senato e componente della Vigilanza Rai.