Gb: Trump e Melania in carrozza nei giardini di Windsor, poi il pranzo con re Carlo

17 settembre 2025

Londra, 17 set. (Adnkronos) - Dopo essere stati accolti dai principi di Galles e salutato il re e la regina, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, la first lady Melania, re Carlo, la regina Camilla, il principe William e la principessa Kate hanno sfilato in carrozza lungo i giardini di Windsor verso il castello, passando per la Porta di Giorgio IV. Le carrozze sono poi arrivate al Quadrangle del Castello di Windsor, dove una guardia d'onore dell'esercito britannico ha proceduto all'ispezione.

Gli inni nazionali americano e britannico sono stati eseguiti dalla Massed Band delle Grenadier Guards, delle Coldstream Guards e delle Scots Guards. Il re Carlo e Trump hanno passato in rassegna la guardia d'onore. Una volta conclusa la cerimonia nel Quadrangle, si sposteranno nel castello per un pranzo privato.