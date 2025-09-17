Gb: re Carlo e la regina Camilla accolgono Trump e Melania fuori dal Castello di Windsor

17 settembre 2025 a

a

a

Londra, 17 set. (Adnkronos) - Per la seconda volta, Donald Trump è stato accolto da un monarca britannico in visita di Stato. Il presidente degli Stati Uniti ha stretto la mano di re Carlo e i due si sono intrattenuti, assieme al principe di Galles, in una conversazione fuori dal Castello di Windsor.

La first lady Melania, la regina Camilla e la principessa Kate si sono riunite in un gruppo a parte, vicine ai rispettivi mariti.