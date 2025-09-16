Ue: Procaccini, 'ora anche Draghi dice ciò che Fdi sostiene da anni'

16 settembre 2025 a

a

a

Roma, 16 set.-(Adnkronos) - “Finalmente anche Mario Draghi dice ciò che in Italia e in Europa abbiamo detto per anni. Prendendoci le accuse di retrogradi e negazionisti climatici. Semplicemente sosteniamo il principio di neutralità tecnologica e ci preoccupiamo seriamente della dipendenza dal regime cinese per l'approvvigionamento delle materie prime nella transazione energetica". Così l'europarlamentare di Fratelli d'Italia, Nicola Procaccini, co-presidente del gruppo dei conservatori.

"L'Ue deve urgentemente rivedere in profondità le misure del Green Deal, a cominciare dal bando dei motori termici del 2035. Viceversa, abbiamo ascoltato dalla presidente Von der Leyen, appena alcuni giorni fa a Strasburgo, l'intenzione di andare avanti come se nulla fosse. Il Green Deal è stato concepito in un'altra era geopolitica, oggi è una minaccia ideologica e pratica per i popoli europei”, conclude.