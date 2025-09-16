Scuola: Avs, 'giovedì deposito in Cassazione legge contro classi pollaio'

16 settembre 2025 a

Roma, 16 set. (Adnkronos) - "Giovedi 18 settembre sarà depositata presso la Corte di Cassazione la proposta di legge di iniziativa popolare per la riduzione del numero degli studenti e studentesse per classe. Appuntamento alle ore 9.30 in piazza Cavour, saranno presenti leader politici, parlamentari, esponenti sindacali e delle associazioni del mondo della scuola, rappresentanti di organizzazioni giovanili e studentesche, intellettuali". Lo rende noto l'ufficio stampa di Avs.