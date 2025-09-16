Scuola: Ascari (M5S), 'subito educazione affettiva e sessuale'

16 settembre 2025 a

Roma, 16 set. (Adnkronos) - "Da 40 anni vengono scritte leggi importantissime per contrastare il fenomeno criminale della violenza sulle donne e riconoscere reati che prima non venivano considerati tali. Il Codice Rosso, di cui sono prima firmataria, ha costituito un punto di partenza importante. Ma parallelamente non c'è mai stata una rivoluzione culturale". Così la deputata M5S Stefania Ascari, intervenendo al convegno "L'educazione affettiva e sessuale nella scuola pubblica: una decisione non più rinviabile", in corso al Senato.

"E la violenza sulle donne è prima di tutto un problema culturale perché si nutre di stereotipi, pregiudizi, discriminazioni, disparità di genere e potere. La nostra proposta di legge per introdurre in modo sistemico e continuativo l'educazione affettiva e sessuale fin dai primi banchi di scuola è depositata sia alla Camera che al Senato ed è pronta per essere discussa subito. Discutiamola! Perché se dopo 40 anni di leggi e provvedimenti, nel nostro Paese continua a essere ammazzata una donna ogni 3 giorni, il problema è evidente".

"Introdurre l'educazione affettiva e sessuale nelle scuole significa educare ad abbattere le diversità, gestire le emozioni, riconoscere un corpo che cambia e cresce. Un alfabeto gentile delle emozioni che se non trova spazio viene mangiato dalla giungla della rete. Insegniamo ai giovani a diventare adulti responsabili e maturi. Mancando questo, non riusciremo mai a contrastare la violenza sulle donne".