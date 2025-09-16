Puglia: Emiliano, 'Decaro? Mi sono un po' arrabbiato ma lo sosterrò'

16 settembre 2025 a

Roma, 16 set. (Adnkronos) - "Io dissi a Decaro che mi sarei candidato a suo sostegno. Era tutto tranquillo. Non mi sento tradito. La lettura psicologica di questa cosa mi è chiara, non mi è chiaro invece perché non ci sia stata la capacità di Decaro di capire che iniziare così non era una cosa utile. Io sono un po' arrabbiato: mi ha fatto esporre sulla candidatura e poi ho letto sul giornale che non voleva mi candidassi". Lo dice Michele Emiliano a 'Dieci minuti' su Rete4.

"Io voterò Decaro, lo sosterrò. Non è vero che siamo divisi. Ogni tanto qualcuno ha delle paturnie e cerchiamo di superarle. In Puglia stiamo 70 a 30, avremmo vinto anche senza Decaro, avremmo vinto anche con un candidato dei 5 stelle. Evidentemente in 20 anni abbiamo fatto bene. Mi dispiace per quanto accaduto ma non butto questi 20 anni perchPé abbiamo cambiato la storia in Puglia. Io un cacicco? Se lo fossi, non sarebbe successo quello che è successo".