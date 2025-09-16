Mo: Rosato (Az), 'servono misure forti per governo Netanyahu'

16 settembre 2025 a

Roma, 16 set.-(Adnkronos) - “Hamas è un gruppo terroristico e va fermato, gli ostaggi vanno liberati, però questo non è il modo, da mesi diciamo che non è possibile quello che sta accadendo. Ci sono milioni di civili che sono ostaggi dei terroristi e anche dell'atteggiamento inaccettabile che il governo Netanyahu sta tenendo davanti a tutto il mondo. Servono misure forti, coercitive nei confronti di un governo, non di un popolo né di un paese, ma di un governo che sta rompendo qualsiasi regola internazionale”. Così il vicesegretario di Azione, Ettore Rosato, intervistato a Radio Radicale.

“Senza Trump questa operazione non ci sarebbe stata. Un altro presidente non avrebbe mai consentito quello che sta accadendo in queste settimane a Gaza. Nessuno mette in discussione la necessità di combattere quei terroristi, ma questo non giustifica l'uccisione di migliaia di innocenti”, conclude.