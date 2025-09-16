Mo: Pd, 'partito Meloni tace su Gaza ma trova tempo per attaccare opposizione'

16 settembre 2025 a

Roma, 16 set. (Adnkronos) - "Stiamo da giorni insistendo perché il governo di Giorgia Meloni prenda una posizione netta contro l'azione dell'esercito israeliano a Gaza. Molti paesi europei stanno sanzionando Israele, domani il collegio dei commissari europei adotterà un pacchetto di misure su Israele, altri paesi stanno riconoscendo lo Stato di Palestina". Così in una nota i presidenti dei gruppi del Pd di Senato e Camera Francesco Boccia e Chiara Braga e il capo delegazione del Pd a Bruxelles Nicola Zingaretti.

"Dopo la nuova offensiva del governo israeliano di questa notte il Pd, a partire dalla segretaria Elly Schlein, ha chiesto ancora una volta a Giorgia a Meloni di prendere una posizione chiara contro il massacro che sta compiendo l'esercito israeliano. La risposta del suo partito è stato un silenzio assordante nel merito e un insulto al Pd e alla sua segretaria sui profili social. Siamo di fronte ad un governo che, incapace di risollevare il Paese, marginale e ininfluente sul piano internazionale, sa solo attaccare le opposizioni”.