Mo: Fico, 'subito embargo totale per Israele'

16 settembre 2025 a

a

a

Roma, 16 set. (Adnkronos) - “A Gaza muore l'umanità. I carri armati a Gaza City, l'invasione dopo i bombardamenti e le uccisioni. Con questa ennesima azione criminale il governo israeliano fa un ulteriore passo fuori dal diritto internazionale. Ciò che sta accadendo è drammatico: è in corso un genocidio, un massacro di bambini, donne, anziani. La risposta deve essere immediata, dura, perentoria. Italia e Europa blocchino ogni rapporto con Israele. Subito. Serve un embargo. Senza esitare. Usiamo tutti gli strumenti pacifici di cui siamo in possesso per fermare un atroce massacro”. Così Roberto Fico sui suoi profili social.