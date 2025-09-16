Mo: Bonafè, 'aggressione pro Pal a Casella grave e ingiustificabile'

16 settembre 2025 a

a

a

Roma, 16 set. (Adnkronos) - "L'aggressione al professor Rino Casella all'Università di Pisa, da parte di studenti pro Pal, è un atto grave ed ingiustificabile. Gli atenei devono essere luoghi di studio, di confronto e di dialogo pacifico e non piazze di linciaggio pubblico. Questi episodi non danno alcun contributo alla soluzione pacifica dei conflitti ma alimentano esclusivamente la spirale della violenza”. Così Simona Bonafè, vicepresidente vicaria dei deputati Pd, dopo il blitz pro-Pal all'ateneo toscano.