Mo: Boccia, 'Gaza brucia ma destra incendia aula con accuse infondate, allibiti'

Roma, 16 set. (Adnkronos) - “Signor presidente spero lei possa credermi se le dico che sono letteralmente senza parole: il Parlamento deve spegnerli gli incendi, non alimentarli". Lo ha detto in Aula il senatore Francesco Boccia, presidente del gruppo del Pd.

"Oggi il gruppo del Pd aveva chiesto di parlare del dramma di Gaza, ma il centrodestra ha voluto prendere la parola per alimentare un incendio. Gli incendi si alimentano richiamando complotti e i sospetti di complotti, nati o alimentati da una parte politica. Questo modo di fare non aiuta il Parlamento e neanche il Paese, ma alimenta una divisione strumentale e ideologica da parte di chi prova a cavalcare un odio che non c'entra nulla con il nostro Paese".

"Tutte le forze politiche, maggioranza e opposizione, hanno espresso fin da subito condanna e cordoglio per l'assassinio di Charlie Kirk. Ma non mi pare che in quest'aula si sia alzato qualcuno a condannare l'assassinio brutale della deputata democratica del Minnesota Melissa Hortman, ammazzata da un'estremista conservatore con accanto suo marito, così come è stato ferito il senatore Hofmann per ragioni ideologiche. Un dibattito poteva esserci, avremo forse dovuto farlo e dovremmo farlo ogni volta ma forse oggi, con la guerra alle porte dell'Europa, con Gaza rasa al suolo, con la povertà dilagante e la sanità in crisi in Italia, credo che abbiamo il dovere di non avvelenare il clima con accuse infondate e del tutto strumentali nei confronti delle opposizioni”.