Mo: Avs, 'fogli via a chi protesta per militari israeliani in Sardegna, governo spieghi'

Roma, 16 set. (Adnkronos) - "In Sardegna è accaduta una cosa molto grave. Ci sono attivisti che si sono riuniti spontaneamente di fronte all'aeroporto di Olbia per contestare, in maniera del tutto pacifica, l'arrivo a cadenza settimanale di centinaia di militari dell'esercito israeliano che vengono in Sardegna per fare delle ferie di decompressione dopo aver partecipato alle operazioni militari che producono crimini di guerra a Gaza. Queste persone, questi attivisti stanno ricevendo fogli di via da Gaza. Un abuso gravissimo, un abuso di potere che limita la libertà delle persone e la loro libertà di esprimere le proprie idee". Lo dice Elisabetta Piccolotti di Avs in una conferenza stampa alla Camera.

Molte di queste persone, aggiunge Francesca Ghirra deputata sarda di Avs, "vivono e lavorano a Olbia. Quindi è gravissimo. Chiedono la revoca immediata dei fogli di via e chiediamo al governo che accordi sono stati con Israele" visto l'arrivo di questi militari. Alla conferenza stampa alla Camera anche una dei protagonisti delle proteste in Sardegna: "Noi siamo un gruppo di cittadini di Santa Teresa senza alcuna affiliazione politica -spiega Vittoria Nicoli del gruppo 'Lungoni per la Palestina' - e ci siamo mossi per chiedere come sia possibile che cittadini di uno Stato che commettendo crimini di guerra siano arrivati in Gallura, scortati a spese dello Stato italiano, protetti dalle forze di polizia quando noi in Gallura non abbiamo neanche i medici di base".

Quindi Filiberto Zaratti: "Vorrei ricordare che le responsabilità nel diritto internazionale non sono solo in capo ai governi ma anche ai singoli individui. Quindi le persone che vengono qui a 'decomprimersi' sono persone che hanno anche delle responsabilità individuali e che vengono qui in accordo con il nostro governo visto che le forze di polizia li scortano. Un accordo che va interrotto immediatamente".