Giustizia: Sisto, 'nessuna forzatura sulla riforma, possibile legge entro sessione Bilancio'

Roma, 16 set (Adnkronos) - "Non c'è nessuna blindatura, nessuna forzatura. Pochi provvedimenti sono stati discussi come questo". Lo ha spiegato il vice ministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto al termine della commissione Affari costituzionali della Camera in cui è arrivato il primo via libera alla riforma costituzionale che introduce tra gli altri la separazione delle carriere dei magistrati.

"Nel merito, l'articolo 111 della Costituzione parla di giudice terzo e imparziale e disegna la diversità del giudice terzo per Costituzione. Si tratta di dare compiutezza al dettato costituzionale che per tanto tempo qualcuno, Anm e Csm, ha impedito di fare. Ora l'aria è cambiata, siamo un governo eletto che ha la separazione delle carriere nel programma, in grado di scrivere buone leggi utili per tutelare gli italiani. Questa è una legge per i cittadini o e non contro la magistratura", ha proseguito.

"I tempi li decide il Parlamento ma è possibile approvare definitivamente la riforma entro la sessione di Bilancio", ha spiegato ancora Sisto.