Giustizia: Pd-M5s-Avs, tre ore di interventi in aula sulla riforma

Roma, 16 set (Adnkronos) - Interverranno per poco meno di tre ore (163 minuti, per la precisione) in aula alla Camera i deputati del Pd, del M5s e di Avs sulla riforma costituzionale della giustizia. Già in commissione, stamattina, i tre partiti di opposizione erano intervenuti in blocco promettendo ostruzionismo in vista della discussione in aula del provvedimento.

Sono una quindicina, al momento, i deputati Pd, Avs e M5s sui 32 totali iscritti a parlare per la discussione generale della riforma che prende il via alle 15. Tra questi c'è anche Roberto Giachetti, con un tempo massimo a disposizione di massimo 30 minuti, ma Italia viva ha una posizione differente di quelle di Pd, M5s e Avs sulla riforma che introduce tra le altre cose la separazione delle carriere.