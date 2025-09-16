Fisco: Gusmeroli (Lega), 'rateizzazione lunga necessaria per crescita e fiducia'

16 settembre 2025 a

Roma, 16 set.-(Adnkronos) - "Quella della Lega sulla rateizzazione/rottamazione lunga delle cartelle esattoriali è una proposta efficace e di buonsenso per dare una scossa positiva alla nostra economia, restituendo fiducia e respiro a milioni di cittadini che hanno dichiarato correttamente le imposte ma per momentanee difficoltà non sono riusciti a pagare. Darà inoltre una fondamentale spinta alla crescita, aumentando gli incassi dello Stato che così avrà maggiori risorse per ridurre il peso delle tasse a tutti, anche a coloro i quali hanno pagato senza ritardi". Così il deputato Alberto Luigi Gusmeroli, presidente della commissione Attività produttive e responsabile unità fisco della Lega, durante 'ReStart' su Rai 3.

"Questa misura così strutturata, attraverso 120 rate mensili tutte uguali, è sostenibile: a differenza delle precedenti rottamazioni (votate anche dalla sinistra) le quali si articolavano su tempi brevi e con forti anticipi economici. La rottamazione lunga della Lega si rivolge inoltre a tutti, non solo autonomi ma anche lavoratori dipendenti e pensionati. Anche agli istituti di credito chiediamo di essere parte di questo processo positivo, mettendo sempre al centro i finanziamenti al nostro tessuto di piccole e medie imprese e l'aiuto alle famiglie", conclude.